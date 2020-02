„Mein Baum für MV“ : Leserspenden retten den Wald

Die Landesforst muss an die Klimaveränderung angepasst werden. Gemeinschaftsaktion der großen Landesmedien

von Michael Seidel

29. Februar 2020, 05:00 Uhr

Unsere Wälder sind krank. Die Auswirkungen des Klimawandels sind im vergangenen Jahr in ganz Deutschland deutlich geworden. Neben der direkten Wirkung von Wassermangel und Hitze leiden die Bäume unter verschiedenen Schadorganismen wie Insekten und Pilzen, allen voran dem Borkenkäfer, welche die geschwächte Vitalität der Waldbäume ausnutzen und sie zerstören.

Alle können beim Waldumbau mithelfen

Bereits vor 30 Jahren begann die Landesforst, die von Kiefern, Fichten und Buchen dominierten Wälder im Land so umzubauen, dass sie mit den veränderten Klimabedingungen zurechtkommen. Ein aufwändiges Unterfangen, eine Generationenaufgabe.

Vor diesem Hintergrund rufen nun die großen Medien des Landes gemeinsam mit der Landesforst ihre Leser, Hörer und Zuschauer auf, ganz praktisch bei diesem Waldumbau mitzuhelfen.

Mit unserer großen Leseraktion „Mein Baum für MV“ können Sie, liebe Leserinnen und Leser, einen aktiven Beitrag zum klimangepassten Waldumbau leisten. Schon mit wenigen Euro als Spende können Sie vor allem auf Flächen, die durch Trockenheit, Insektenbefall oder Waldbrände schwer geschädigt sind, neue, passgerechtere Bäume pflanzen lassen. Und noch besser: An rund 50 Aktionstagen während des ganzen Jahres – vorzugsweise zu den Pflanzzeiten im Frühjahr und Herbst – können sie selbst Setzlinge in den Waldboden bringen. Wir laden Sie gemeinsam mit den Forstämtern ein, mit Ihren Kindern oder Enkeln, aber auch mit Arbeitskollegen, Nachbarn oder Sportskameraden in einem Forstamt in Ihrer Nähe eine Fläche zu bepflanzen.

Die Spenden gehen auf ein zentrales Konto der Landesforstanstalt. Die Spender können bestimmen, wo ihr Geld in die Erde kommen soll. Dafür ist lediglich erforderlich, dass auf dem Überweisungsträger im Feld für den Verwendungszweck vermerkt wird, welchem Forstamt und gegebenenfalls sogar welchem Revier die Spende zugute kommen soll.

Jeder Betrag zählt

Großspenden sind zwar willkommen, aber auch mit kleinsten Beträgen kann jeder Einzelne zum Waldumbau beitragen: Die Pflanzung, Hege und Pflege eines Setzlings kostet nach Auskunft des Landesforst-Vorstands Manfred Baum etwa 2,50 Euro. Bereits mit 10 Euro könnte also im Durchschnitt ein Quadratmeter aufgeforstet werden.

Natürlich unternimmt die Landesforst auch jenseits der Spendenaktion längst erhebliche Anstrengungen, die vom Klimawandel ausgehenden Risiken für den Wald zu mindern. Auch wenn der Anteil der Mischwälder, in denen Laubholz zumindest beteiligt ist, auf nahezu drei Viertel angehoben wurde, bleibt noch ungemein viel zu tun, um die Waldökosysteme zu stabilisieren.

Helfen Sie mit

Mit Hilfe unserer Leseraktion bietet sich jedem Bürger, der sich um die Auswirkungen des Klimawandels sorgt, die Möglichkeit sich aktiv zu engagieren – gewissermaßen „sein persönliches Stück Wald“ zu retten. Die Redaktionen unserer Zeitung, der Ostsee-Zeitung und des landesweiten Radiosenders Ostseewelle werden in den nächsten Monaten die Aktion vielfältig begleiten.

Erster Höhepunkt wird der 21. März, der internationale Tag des Baumes. Dazu passend bietet die Forstanstalt landesweit gemeinsam mit den Medien große Pflanzaktionen an. In unserer Region wird der Erlebnistag im Forstamt Gädebehn ausgerichtet. Näheres dazu wird unsere Zeitung im Vorfeld berichten.



Spendenkonto: Unser Baum für MV Wer spenden möchte und zugleich sichergehen will, dass diese Spende auch seiner Region zugute kommt, kann dies im Verwendungszweck in folgender Weise kennzeichnen: Zahlungsempfänger: Landesforstanstalt MV IBAN: DE 87 1500 0000 0015 0015 30 BIC: MARKDEF1150 Verwendungszweck: MeinBaumfürunsereZukunft-Forstamtsname-Reviername Wer sich detailliert informieren möchte, findet alles Wissenswerte auf der Webseite unserer Zeitung oder auf Instagram unter #DeinWaldProjekt.