Weihnachtsspendenaktion : Unterstützung für ASB-Wünschewagen im Nordosten

Heute geben wir den Startschuss für unsere diesjährige Weihnachtsspendenaktion. Zum fünften Mal in Folge unterstützen wir den ASB-Wünschewagen in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg.

von Karin Koslik

26. November 2021, 15:27 Uhr

Schwerin/Potsdam | Es geht wieder los: Wenn für viele von uns die schönste Zeit des Jahres beginnt, ist es auch wieder an der Zeit, an andere zu denken. Mit der Adventszeit beginnt alljährlich unsere Weihnachtsaktion, in der wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, um Spenden für einen guten Zweck bitten. Bereits seit 2017 fließt ihr Erlös dem Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg zu – und so soll es auch in diesem Jahr wieder sein.

Jährliche Betriebskosten sind deutlich angestiegen

Denn auch wenn Ihre Spendenbereitschaft in den zurückliegenden Jahren schon riesengroß war, kommen doch immer wieder neue Ausgaben auf das ausschließlich von Ehrenamtlern getragene und aus Spenden finanzierte Projekt zu. Der größte Posten sind die Betriebsausgaben, die momentan vor allem wegen der Kraftstoffpreise durch die Decke gehen. Aber auch Veranstaltungstickets, Hotelübernachtungen und Verpflegung sind teurer geworden, dazu kommen zusätzliche Aufwendungen für Corona-Schutzmaßnahmen wie Test, Masken und Desinfektion.

„Während wir anfangs noch mit 70 000 Euro im Jahr kalkulieren konnten, reichen inzwischen 100 000 Euro nicht mehr aus“, erklärt Bettina Hartwig, die beim ASB in Mecklenburg-Vorpommern das Projekt „Wünschewagen“ leitet. Zum Kostenanstieg trägt allerdings auch bei, dass immer mehr Menschen tatsächlich „letzte Wünsche wagen“ – auch, weil unsere Veröffentlichungen das Projekt bekannter gemacht haben. Genau deshalb freut sich auch Mecklenburg-Vorpommerns ASB-Landesgeschäftsführer Mathias Wähner über die neuerliche Unterstützung: „Jede Spende, jede Spendenaktion hilft bei der Verwirklichung unserer Ziele.“ Nicht nur, dass Inhalte und Ziele des Projektes vorgestellt würden. „Wir erreichen zugleich auch die Wünschenden und wir erreichen die Ehrenamtlichen, die unverzichtbar für jede Wunscherfüllung sind“, so Wähner.

Zweites Fahrzeug in MV kommt bald – und braucht ein Dach

Aktuell unterstützen in Mecklenburg-Vorpommern 81 Ehrenamtler das Projekt – und warten sehnsüchtig auf den zweiten Wünschewagen, der aus dem Erlös unserer letzten Spendenaktion bezahlt werden soll. Zwar ist das Fahrzeug, mit dem vor allem Rollstuhlfahrer samt ihrem Gefährt transportiert werden sollen, bereits zu Jahresbeginn bestellt worden. Zuliefererprobleme haben aber auch hier zu Lieferengpässen geführt. „Trotzdem wäre es toll, wenn wir mit Hilfe der Spenden dieses Jahr die Unterbringung des Fahrzeugs optimieren könnten“, nennt ASB-Landesgeschäftsführer Mathias Wähner einen weiteren Wunsch.

Freude auch in Brandenburg

Auch beim Brandenburger ASB und seinen 65 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern im Projekt Wünschewagen ist die Freude über den Start der neuerlichen Spendenaktion groß, nicht zuletzt, weil auch dort die Betriebskosten deutlich gestiegen sind. „Als langjährige ehrenamtliche Helferin des Brandenburger Wünschewagens und als Brandenburgerin kenne ich die wundervolle Spendenaktion des ,Prignitzer‘ natürlich. Ich bin jedes Jahr so erstaunt über die unglaubliche Hilfsbereitschaft der Menschen hierzulande und in Mecklenburg-Vorpommern“, meint Projektkoordinatorin Chantal Waschmann. „Ihre Leser setzen ein Zeichen für Mitmenschlichkeit – und das ist in diesen und das ist in diesen Zeiten so wichtig“, betont sie.

Lesen Sie auch:

Info Spenden So können Sie den ASB-Wünschewagen unterstützen Spendenkonto:ASB-Landesverband MV e.V.

Bank für Sozialwirtschaft IBAN: DE82 1002 0500 0001 4951 00 BIC: BFSWDE33BER Stichwort „Weihnachtsaktion Wünschewagen“ Spenden für die Prignitz ASB-LV Brandenburg e.V. IBAN: DE49 100 20 50 0000 3545 401 Benötigen Sie eine Spendenquittung, schreiben Sie bitte Ihren Namen und Ihre Adresse in die Zeilen für den Verwendungszweck.