Petition an Landtag übergeben : Spielhallen-Betreiber in MV kämpfen um ihre Jobs

Über 10.000 Unterschriften kamen für eine Petition der Glücksspielbranche zusammen. Die Betreiber von Spielhallen fordern ein „faires Landesglücksspielgesetz“. Suchtberater sehen die geltenden Regelungen aber positiv.

Schwerin | „Wir kämpfen und geben nicht auf!“ Mit diesen Worten übergibt Anne Frederich am Dienstag zwei schwere Aktenordner an Birgit Hesse. Unter deren Gewicht sackt die Präsidentin des Landtags leicht zusammen. Insgesamt 10.954 Unterstützer haben an der Petition gegen das aktuelle Landesglücksspielgesetz teilgenommen. Das nötige Quorum von 6700 Unterstützern ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.