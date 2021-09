Spitzenkandidaten auf den Zahn gefühlt : Nikolaus Kramer (AfD) im Video-Chat

Senden Sie uns Ihre Fragen an den Spitzenkandidaten der AfD!

Schwerin | In unserer Video-Chat-Reihe „Spitzenkandidaten auf den Zahn gefühlt“ erwarten wir am nächsten Dienstag den Spitzenkandidaten der AfD, Nikolaus Kramer. Kramer ist seit Oktober 2017 Fraktionsvorsitzender im Landtag. Bekannt geworden ist der Burschenschafter u. a. durch rassistische Äußerungen. Auch sonst ist er selbst in der AfD umstritten. Wer ist dies...

