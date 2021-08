Mecklenburg-Vorpommern : Sprunghafter Anstieg der Corona-Neuinfektionen

Die Zahl der Neuinfektionen steigt. Laut des Landesamtes für Gesundheit und Soziales wurden 80 Fälle registriert.

Rostock | Am Montag waren es noch 8, am Dienstag vergangener Woche 40 Neuinfektionen gewesen. Dementsprechend stieg landesweit die Sieben-Tage-Inzidenz je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen um 2,2 am Montag auf nunmehr 10,6. Ein solcher Anstieg war nach Ansicht des Rostocker Tropenmediziners Emil Reisinger zu erwarten. „Der Urlaub ist zu Ende, die Mensche...

