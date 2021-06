Mecklenburg-Vorpommern : Staatlicher Bau von Funkmasten überwindet Hürde

Die EU hat die im August 2020 gegründete, landeseigene Gesellschaft zur Errichtung von Funkmasten wettbewerbsrechtlich genehmigt.

Schwerin | MV will nach Angaben der EU mit 58 Millionen Euro Lücken im Mobilfunknetz schließen, die dadurch entstehen, dass private Anbieter nicht investieren wollen, weil es ihnen nicht lohnend erscheint. Vorgesehen ist demnach die 4G- oder 5G-Technologie. Die landeseigene Gesellschaft will Funkmasten errichten und an Mobilfunkanbieter vermieten. Ihre Gründung ...

