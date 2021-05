Schwerin : Staatliches Museum schließt ab Oktober wegen Sanierung

Die Schließung beginnt am 4. Oktober und soll knapp zwei Jahre lang andauern. Es erfolgen umfassende Arbeiten.

Schwerin | Das Staatliche Museum Schwerin wird saniert und umgebaut und deshalb vom 4. Oktober an für mehrere Jahre geschlossen. Die Arbeiten seien voraussichtlich im Herbst 2024 abgeschlossen, teilte der zuständige Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) am Dienstag mit. Unter anderem sollen Depot- in zusätzliche Ausstellungsflächen umgewandelt werden. Diese Unt...

