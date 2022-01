Insolventes Unternehmen : Stadt Stralsund will Gelände der MV Werften am 1. März kaufen

Laut Bürgermeister Alexander Badrow (CDU) befindet sich die Stadt in Gesprächen mit dem zuständigen Insolvenzverwalter. Auch Ideen für die künftige Gestaltung gibt es bereits.

Stralsund | Nach Aussage des Stralsunder Oberbürgermeisters will die Stadt das Werftgelände der insolventen MV Werften in der Hansestadt Anfang März kaufen. Es sei so, „dass wir versuchen wollen, am 1.3. zu erwerben“, sagte Alexander Badrow (CDU) am Donnerstag bei einer Sitzung der Bürgerschaft. „Das ist mein Ziel, und das deckt sich ebenfalls mit dem Ziel des In...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.