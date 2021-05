Bund will bessere Kinderbetreuung : Kommunen sind skeptisch beim Rechtsanspruch auf einen Hortplatz

Städte und Landkreise befürchten mangelnde Finanzierung durch den Bund und fehlende Fachkräfte für die Betreuung.

Schwerin | Eltern sollen ab 2025 einen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung ihrer Kinder in der Grundschule bekommen. Ein gemeinsamer Gesetzentwurf des Bundesfamilien- und des Bundesbildungsministeriums zu dem neu geschaffenen Anspruch ist in die Ressortabstimmung und soll noch vor der Sommerpause verabschiedet werden. Das Vorhaben wird von den Kommunen in ...

