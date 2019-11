Stavenhagen : LKW-Fahrer verstirbt nach Unfall auf B 104

In Stavenhagen ist es am Donnerstag zu einem folgenschweren Crash gekommen.

07. November 2019, 19:57 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, kam es am Donnerstag auf der Fritz-Reuter-Straße in Stavenhagen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Der 58-jähriger Fahrer eines Lkw mit Anhänger befuhr die Fritz-Reuter-Straße aus Richtung Neubrandenburg kommend in Richtung Malchin. Auf Höhe des Schlossparkes kam er aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Straßenbaum. Bei dieser Kollision riss der Anhänger von der Zugmaschine ab. Diese fuhr noch ca. 100 Meter weiter über eine Grünfläche auf den Parkplatz am Ivenacker Tor. Dort stieß sie mit drei dort geparkte PKW zusammen. Zeugen, welche den Unfall beobachtet hatten, sagten aus, dass der LKW-Fahrer anschließend aus dem Fahrzeug ausstieg und kurz telefonierte. Anschließend stieg er wieder in den LKW ein und verstarb dort.

Ursache hierfür sind vermutlich gesundheitliche Probleme. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 88 000 Euro. Zur Klärung der genauen Unfallumstände kam ein Mitarbeiter der DEKRA zum Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.