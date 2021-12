Neue Rolle für Stella Hinrichs : Soko Wismar hat eine neue Polizeihauptmeisterin – vom Staatstheater

Man kennt sie vom Mecklenburgischen Staatstheater, jetzt ermittelt sie in der Kultserie „Soko Wismar“: Stella Hinrichs spielt die neue Polizeihauptmeisterin. Am 29. Dezember läuft ihre erste Folge.

Wismar/Berlin | Rote Locken, Sommersprossen und eine Pistole am Gürtel: Die Rolle des Polizeihauptmeisters in der ZDF-Vorabendserie „Soko Wismar“ übernimmt jetzt eine Frau. Das ist auch an der Zeit, findet Stella Hinrichs. Die 31-jährige Berlinerin spielt die neue Polizeihauptmeisterin Paula Moorkamp und löst damit Kai Timmermann alias Mathias Junge ab. Am 29. Dezemb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.