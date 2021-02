Live-Chat : Stellen Sie Ihre Fragen an Manuela Schwesig

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig stellt sich Ihren Fragen.

Schwerin | Wann können wir wieder normal einkaufen? Warum ist in den Nachbarländern mehr erlaubt? Wieso hängt Mecklenburg-Vorpommern plötzlich bei den Inzidenzen hinterher? Wie lange halten wir am Corona-Lockdown fest? An diesem Donnerstag ab 16.30 Uhr stellt s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.