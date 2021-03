Corona-Krise : Störtebeker-Festspiele abgesagt

Die Beschränkungen machten die Produktion undurchführbar und unwirtschaftlich.

Ralswiek | Die Störtebeker-Festspiele auf Rügen finden wegen des Coronavirus in diesem Jahr nicht statt. „Nach dem letzten Treffen der Bundes- und nun auch der Landesregierung steht fest, dass an eine Umsetzung unserer Produktion unter den gegebenen Umständen nicht zu denken ist“, teilte Geschäftsführerin Anna Hick am Dienstag mit. Eintrittskarten werden in G...

