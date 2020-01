Landkreis Ludwigslust-Parchim : Ganztägiger Warnstreik der VLP: Busse bleiben im Depot

Am Freitag sind die Busfahrer der Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

von Torsten Roth

30. Januar 2020, 17:43 Uhr

Ausstand im Busdepot: Schüler und Pendler im Landkreis Ludwigslust-Parchim müssen heute mit drastischen Einschränkungen im Nahverkehr rechnen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Busfahrer der Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim für Freitag nach den bisher erfolglosen Tarifverhandlungen zu einem weiteren Warnstreik aufgerufen – der dritte Streik binnen weniger Wochen, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit. Gestern waren die Busfahrer im Nordwestkreis in den Ausstand getreten. Es wird damit gerechnet, dass bis zur nächsten Verhandlungsrunde Mitte Februar in weiteren Landesteilen zu Streiks im Nahverkehr aufgerufen wird.

Weiterlesen: Busfahrer in Nordwestmecklenburg mit erneutem Tarifstreik