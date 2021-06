Stromtankstellen im Norden : Niederländer wollen E-Ladestationen an Autobahnen in MV errichten

Die Wirtschaft beschleunigt den Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge in Mecklenburg-Vorpommern. Der niederländische Betreiber Fastned bereitet entsprechende Investitionen vor.

Schwerin | Unter Strom: Die Wirtschaft beschleunigt den Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge in Mecklenburg-Vorpommern. Nach dem vom Bund erst im Mai für Deutschland beschlossenen 1000-Säulen-Programm für Schnellladestationen wollen Betreiber auch in MV den Aufbau entsprechender Anlagen vorantreiben. So bereite der niederländische Betreiber Fastned im No...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.