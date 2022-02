Rettungskräfte im Dauereinsatz : Sturm „Zeynep“ hält Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern in Atem

Florian Folta via www.imago-images.de

Von Westen her fegt Sturm „Zeynep“ über Mecklenburg-Vorpommern und sorgt für viel Arbeit bei den Feuerwehren. Sie rücken zu Hunderten Einsätzen aus. Es scheint einigermaßen glimpflich abzugehen.

Schwerin | Der Sturm „Zeynep“ ist in der Nacht zum Samstag über Mecklenburg-Vorpommern gezogen und hat für Hunderte Einsätze von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten gesorgt. Alleine in Schwerin zählte die Feuerwehr mehr als 300 Einsätze. Meist habe es sich dabei um Sachschäden gehandelt, sagte ein Sprecher am frühen Morgen. Ein Mann wurde leicht verletzt,...

