Kritik an Corona-Regeln : Tanzverbot bei Hochzeitsfeiern sorgt für Kopfschütteln

Hochzeitsfeiern sind in MV ab Donnerstag wieder erlaubt - aber ohne Tanz. Vertreter aus Politik und Wirtschaft üben Kritik.

Schwerin | Für angehende Hochzeitspaare ist die Corona-Krise längst zum Alptraum geworden. Zahlreiche Hochzeitsfeiern mussten wegen der Pandemie verschoben werden oder ganz ausfallen. In Mecklenburg-Vorpommern soll das allerdings von Donnerstag an Vergangenheit sein. Familienfeiern in Gaststätten sind wieder erlaubt, beschloss die Landesregierung am Dienstag. ...

