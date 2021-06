Höhere Löhne in MV gefordert : Gewerkschaft ruft Beschäftigte von Kfz-Betrieben zum Streik auf

Die Beschäftigten in Kfz-Betrieben in MV fordern vier Prozent mehr Lohn und eine Angleichung der Entgelte an das Niveau Schleswig-Holsteins.

Schwerin | Zeitverzug beim Werkstattbesuch: Die Beschäftigten im Kfz-Handwerk in MV legen am Donnerstag die Arbeit nieder. Nach einer ersten angebots- und ergebnislosen Verhandlungsrunde erhöht die Gewerkschaft IG Metall in der diesjährigen Tarifrunde den Druck auf die Arbeitgeber und ruft die Mitarbeiter von fünf Kfz-Betrieben in Rostock, Schwerin, Valluhn und ...

