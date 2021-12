Weihnachtseinkäufe : Taschendiebe schlagen in MV wieder vermehrt zu

Zwar fällt der Trubel auf den Weihnachtsmärkten in diesem Jahr fast überall aus. Die Zahl der Taschendiebstähle ist in den beiden vergangenen Wochen in MV dennoch deutlich gestiegen.

Schwerin | Telefon, Geld, EC-Karte, Schlüssel, Ausweise – alles weg! Vermehrt schlagen in Mecklenburg-Vorpommern wieder Taschendiebe im Weihnachtsgeschäft zu. Ein besonders schwerer Fall ereignete sich Anfang vergangener Woche in Parchim. Ein 77-jähriger Rentner musste sich beim Gang durch den Supermarkt zwischen einem Pärchen, das keinen Platz machen wollte, hi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.