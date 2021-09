Nach Protest gegen Abschiebung : Aufenthaltsgenehmigung für Schweriner Familie Bekirov rückt näher

Die Chancen für Familie Bekirov auf einen Aufenthaltstitel stehen seit diesem Donnerstag besser.

Schwerin | Familie Bekirov kann etwas aufatmen, die Aufenthaltsgenehmigung rückt ein Stück näher. Und damit auch ein befreites Leben in ihrer neuen Heimat Schwerin. Nach Angaben ihres Anwalts Christian Wöhlke und der Stadt Schwerin wurden an diesem Donnerstag die Pässe der vier Familienmitglieder an die Ausländerbehörde übergeben. Diese sind zwingend nötig, um d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.