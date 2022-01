Ein Überblick : Tausende Menschen protestieren in MV gegen die Corona-Politik

Im Nordosten haben erneut viele Menschen gegen die Corona-Maßnahmen und eine mögliche Impfpflicht protestiert. Nicht immer blieb es friedlich.

Schwerin/Rostock | In Mecklenburg-Vorpommern haben erneut Tausende Menschen gegen Corona-Einschränkungen und eine Impfpflicht demonstriert. Am Montagabend blieb die Teilnehmerzahl mit rund 11.000 aber deutlich hinter den Vorwochen zurück, wie Polizeisprecher einschätzten. Zahlreiche Demonstrationen in MV Zu Auseinandersetzungen kam es in Rostock, wo mehr als 2000 ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.