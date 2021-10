Fischkadaver werden untersucht : Tausende tote Fische in einem Graben auf der Insel Usedom

Die Wasserschutzpolizei ermittelt wegen einer möglichen Gewässerverunreinigung.

Pudagla | In einem Verbindungsgraben auf der Insel Usedom sind Tausende tote Fische gefunden worden. Bei den Kadavern in der Verbindung zwischen Achterwasser und Schmollensee handele es sich überwiegend um Jungfische der Art Zander und Barsch, teilte die Landeswasserschutzpolizei am Mittwoch mit. Gewässerproben sowie Fischkadaver seien für spätere Untersuchunge...

