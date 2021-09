Ehemaliges Autobahnloch : Teilstück der A20 bei Tribsees wird am Mittwoch freigegeben

Spätestens von 17 Uhr an können in Richtung Rostock fahrende Autofahrer auf einer Spur fahren und müssen nicht mehr die Behelfsbrücke benutzen. Vorher gibt es aber nochmal eine komplette Sperrung.

Tribsees | Zweieinhalb Monate früher als geplant wird am Mittwoch eine Spur der neugebauten Brücke an der Autobahn 20 bei Tribsees freigegeben. Spätestens von 17 Uhr an können die in Richtung Rostock fahrenden Autofahrer auf einer Spur fahren und müssen nicht mehr die Behelfsbrücke benutzen. Die Autofahrer in Richtung Stettin müssen dagegen noch bis Mitte Novemb...

