Coronavirus : Mecklenburg-Vorpommern plant neun Testzentren

Auch in Mecklenburg-Vorpommern werden immer mehr Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus festgestellt. Nun werden eigene Testzentren eingerichtet. Zunächst sollen es neun sein. Bei Bedarf soll aufgestockt werden.

von Iris Leithold

10. März 2020, 07:18 Uhr

Patienten mit Verdacht auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus sollen in Mecklenburg-Vorpommern künftig in eigenen Zentren getestet werden. Geplant sind zunächst neun über das Land verteilte Abstrichzentren, die jeweils von Zweierteams aus Rostocker und Greifswalder Medizinstudenten betreut werden sollen, wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Die Studenten würden in den kommenden Tagen geschult und die Räume vorbereitet.

Die Zentren werden zentrale Anlaufstellen für Abstriche von Covid-19-Verdachtsfällen sein. Dadurch soll die Ansteckungsgefahr in Krankenhäusern und Praxen minimiert werden. Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU)

Sie würden in den kommenden Tagen nach und nach aufgebaut und bei Bedarf aufgestockt. Folgende Standorte sind demnach bislang vorgesehen: An den Universitätsmedizinen Rostock und Greifswald sowie bei den Gesundheitsämtern in Schwerin, Güstrow, Stralsund, Bergen auf Rügen, Pasewalk, Ludwigslust und Neustrelitz.

In Mecklenburg-Vorpommern sind bis Montagabend zehn Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden.

Ein Patient, der befürchtet, mit dem Coronavirus infiziert zu sein, soll sich den Angaben des Ministeriums zufolge zunächst bei seinem Hausarzt telefonisch melden. Der Arzt prüfe dann anhand der Vorgaben des Robert Koch-Instituts, ob ein begründeter Verdachtsfall vorliegt.

Anschließend solle der Patient auf Weisung des Arztes in ein Abstrichzentrum gehen. Jedem Zentrum sei ein festes Labor in Mecklenburg-Vorpommern für die Auswertung zugeteilt. Das Ergebnis des Tests werde dem Hausarzt übermittelt, der wiederum den Patienten informiere.

