Interview mit Hans-Georg Wegner : „Theater ist Reflektion der Gesellschaft.“

Heute tritt Hans-Georg Wegner als Generalintendant am Staatstheater in Schwerin an. Er will das Haus wieder zu alter Größe führen. Eine Spurensuche in die Zukunft

Mecklenburg-Vorpommern | Die Theatergrößen Christian Schwandt aus Lübeck und Hans-Georg Wegner aus Weimar gelten in der deutschen Kulturszene als renommierte Theatermacher, die künstlerisch was bewegen und krisengeschüttelte Häuser aus den tiefen Tälern führen können. Jetzt beginnen beide ihre erste Spielzeit in Schwerin. Der in Dessau geborene Hans-Georg Wegner war zuletzt O...

