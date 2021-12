Corona in MV : Theorieunterricht in Fahrschulen bleibt weiter online möglich

Fahren lernen kann man nur auf den Straßen. Doch der theoretische Teil der Fahrausbildung lässt sich in der Corona-Pandemie auch am Computer absolvieren. Bis Ende Juni 2022 bleibt das so.

Schwerin | Was sich in der Coronapandemie in der Fahrschul- und Fahrlehreraus- und -weiterbildung bewährt hat, wird beibehalten: Der Theorieunterricht kann bis zum 30. Juni 2022 auch online durchgeführt werden, teilte das zuständige Wirtschaftsministerium am Montag mit. „Die Möglichkeit, den Theorieunterricht online anzubieten, hat sich in der Vergangenheit bewä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.