Tiere auf Wanderschaft : Neues Wolfsrudel rund um Sternberg

In Mecklenburg-Vorpommern hat die Zahl der Wolfsrudel zugenommen.

Schwerin | Die bislang in den Regionen Kaliß, Laasch und Kaarzer Holz in Westmecklenburg entdeckten Wolfsrudel haben sich offenbar neue Lebensräume gesucht. Die Tiere seien in den Regionen nicht mehr nachgewiesen worden, teilte das Landwirtschaftsministerium mit. Dafür habe sich nahe Sternberg ein neues Rudel angesiedelt. Auch rund um Jasnitz sei erneut ein Rude...

