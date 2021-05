Tierschutzskandale in MV : Video-Überwachung im Schlachthof gefordert

Tierschutzverstöße reißen nicht ab: Die Tierärzte in MV drängen auf eine Reform der Fleischhygieneprüfung.

Schwerin | Live-Schaltung am Schlachtband und im Hühnerstall: Brutale Misshandlungen von Schlachttieren, Tritte gegen Schweine, Fangen der Tiere mit Elektrozangen, missglückte Betäubungen – nach immer wieder neuen Tierschutzskandalen fordern die Tierärzte in MV eine Videoüberwachung in Schlachthöfen. Zwar seien die Verstöße in der ausgedünnten Schlachtbranche in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.