Jabel : Till Backhaus will Sondertreffen zu Schweinepest

Ein Schutzzaun gegen die Afrikanische Schweinepest reiche nicht, sagt der Schweriner Agrarminister Backhaus.

Jabel | Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus plant wegen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) eine Sonderkonferenz mit seinen Amtskollegen. „Die Situation bei dieser Seuche ist in Europa nicht unter Kontrolle“, sagte der SPD-Politiker am Montag bei einem Treffen mit Suchhundeführern für erkrankte Wildschweine in Jabel (Mecklenburgische Seenplat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.