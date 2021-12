Tipps vom Sternekoch : Ente gut, alles gut! Ronny Siewert und André Münch kochen zum Fest

Ente gut, alles gut! - für die letzte Folge 2021 haben wir den Titel des Shakespeare-Stückes minimal abgeändert. Das Geflügel nämlich steht heute im Mittelpunkt des Festmenüs, das Ronny Siewert und André Münch zauberten.

Hohe Düne | Den Anfang macht die leckere Suppe mit Koreander und Ingwer. „Eine schöne Vorspeise zur Weihnachtszeit, weil sie auch nicht zu schwer ist für alles, was danach noch kommt“, argumentiert Siewert, „Friedrich Franz“-Küchenchef in Heiligendamm. Aber vor allem „ist das von den Aromen her etwas Schönes und wärmt herrlich von innen durch.“ Ob tradit...

