Aufruf zur Gewalt auf Telegram : Todesdrohung gegen Manuela Schwesig

Auf Telegram wird Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin massiv von einer Querdenker-Gruppe bedrängt. Erste Politiker stellen sich hinter Manuela Schwesig.

Schwerin | Todesdrohung gegen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig: Im Vorfeld der Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen am Montagabend in Mecklenburg-Vorpommern wird auf dem Messenger-Dienst Telegram indirekt zu Gewalt aufgerufen. Weiterlesen: Rostocker Corona-Kritiker vernetzen sich über Telegram In der inzwischen geschlossenen Telegram-Gruppe „Quer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.