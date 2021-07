Nach Corona-Zwangspause : Tourismusbetriebe in MV sind diesen Sommer stark ausgelastet

Von den Sommerferien im eigenen Land ist nicht mehr so viel übrig, in anderen Bundesländern beginnen sie erst noch: Das macht dem Tourismus in Hoffnung auf anhaltend hohe Buchungszahlen. Allerdings bleiben Befürchtungen.

Rostock | Hotels, Pensionen und Campingplätze in Mecklenburg-Vorpommern sind in den nächsten Wochen gut gebucht. „Alle Regionen und Segmente sind bis mindestens Mitte August stark ausgelastet“, sagte der Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf. Danach seien besonders im Binnenland wieder etwas mehr Betten frei. Es gebe aber Anzeichen, ...

