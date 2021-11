Diebstahl im besonders schweren Fall : Traktordiebe bei Stralsund flüchten gleich zweimal

Zwei Diebe stehlen Traktor aus der Nachbarschaft und werden von einem aufmerksamen Beobachter gestoppt.

Stralsund | Ein Traktor, der ohne Licht fuhr. Das kam einem Beobachter in der Ortschaft Niepars bei Stralsund komisch vor. Er folgte der Landmaschine und informierte gegen 18.45 über Notruf die Polizei. Als der Fahrer des Traktors den Verfolger bemerkte, fuhr er in einen Waldweg, hielt den Traktor an. Zwei männliche Personen flüchteten zu Fuß. Beim Eintreffen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.