Rock-Musical im E-Werk : Trans, nonbinär, Drag Queen: Lili Alexander erobert Bühne in MV

Lili Alexander probt im E-Werk „Hedwig and the Angry Inch“. Wie der Schauspielneuling ans Theater kam und wie es ist, in MV trans zu sein.

Schwerin | Auf schwarzen Absatzstiefeln rauscht Lili Alexander in das Theatercafé des Schweriner E-Werks. Alle Blicke sind auf sie gerichtet. Galant schwingt sie ihre Beine übereinander. Viel Zeit vor der ersten Probe des Tages bleibt nicht, aber Lili Alexander will bei diesem wichtigen Thema nicht fehlen. Das neue Rockmusical „Hedwig and the Angry Inch“, das ak...

