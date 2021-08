Nach Flutkatastrophe : Trauerbeflaggung zum Gedenken an Hochwasseropfer

Zum Gedenken an die Opfer der Hochwasserkatastrophe in Deutschland wehen an diesem Samstag auch in Mecklenburg-Vorpommern die Fahnen auf halbmast.

Schwerin | Das hat das Schweriner Innenministerium angeordnet, wie ein Ministeriumssprecher am Freitag mitteilte. „Die Lage in den Hochwassergebieten hat auch die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern bewegt“, erklärte Innenminister Torsten Renz (CDU). Zahlreiche Helferinnen und Helfer aus dem Nordosten hätten nach dem Unwetter im Juli auch direkt in Rheinland-Pfal...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.