Gutsbrennerei Schloss Zinzow : US-Sängerin Pink schwärmt für Kräuterlikör aus Vorpommern

Ein Instagram-Post des amerikanischen Popstars hat einer Brennerei aus Vorpommern große Aufmerksamkeit verschafft.

Zinzow | US-Popstar Pink hat mit einem Instagram-Post einer kleinen Schnapsbrennerei in Vorpommern weltweite Aufmerksamkeit verschafft. Der Post sei keine billige Werbung für den Kräuterlikör, sondern eher als Hilferuf zu verstehen, mehr davon zu bekommen, heißt es darin. Wer in der Nähe Berlins wohne und seine Finger an den Likör bekomme, könne sich glücklich...

