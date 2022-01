Verstöße bei Protesten : Über 200 Ermittlungsverfahren nach Corona-Demos allein im Januar

Zu den Delikten gehören Angriffe auf Beamte und Böllerwürfe. Rostocker Polizeipräsidentin geht von Vereinbarungen unter Teilnehmern aus, sich unkooperativ zu verhalten.

Schwerin | Verstöße gegen das Waffengesetz und die Sprengstoffverordnung, tätliche Angriffe auf Beamte, schwerer Landfriedensbruch, Beleidigungen und Bedrohungen. Die Liste der bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen von der Polizei erfassten Delikte ließe sich noch um zahlreiche weitere Fälle erweitern. Nach Angaben der Polizeipräsidien in Neubrandenburg und Rostock wurden alleine im Januar bereits 225 Ermittlungsverfahren bei Protesten gegen die Corona-Beschränkungen und eine Impfpflicht eingeleitet. In den meisten Fällen handelt es sich um Verstöße gegen das Versammlungsgesetz, wie die Sprecherin des Rostocker Polizeipräsidiums mitteilt. Es seien aber auch Delikte wie das Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole, Urkundenfälschung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte festgestellt worden. Bei einem Demonstrationsteilnehmer in Rostock hatten die Beamten auch einen gefährlichen Schießkugelschreiber sicher gestellt. 101 Versammlungen im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen wurden in diesem Jahr im Bereich des Präsidiums laut Sprecherin bislang gezählt. Zum Thema: Waffenfund auf Corona-Demo: Geschosse von Schießkulis können tödlich sein Beamte mit Faustschlägen attackiert Im Zuständigkeitsbereich des Neubrandenburger Präsidium gab es bislang 96 Corona-Demonstrationen mit mehreren tausend Teilnehmern, wie Sprecherin Nicole Buchfink mitteilt. „Das Gros unserer Versammlungen verläuft störungsfrei“, betonte die Sprecherin. Bei den Einsätzen wurden demnach bislang 73 Ermittlungsverfahren eingeleitet. In 17 Fällen davon seien Polizeibeamte die Geschädigten gewesen, erklärte die Polizeisprecherin. Bei einer Demonstration Anfang des Monats in Anklam etwa wurde ein Beamter mit Faustschlägen angegriffen und ein Polizist durch einen gezündeten Böller verletzt. Polizei beklagt zunehmende Aggressivität bei Protesten Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hatte kürzlich eine zunehmende Aggressivität bei den regelmäßigen Protestaktionen gegen Corona-Schutzmaßnahmen in Mecklenburg-Vorpommern beklagt. „Wir erleben eine Gewaltspirale, die unser Rechtsstaat und seine Gesellschaft nicht hinnehmen darf“, sagte der GdP-Landesvorsitzende Christian Schumacher. Die Stimmung werde von einigen Kriminellen bewusst aufgeheizt. Laut Innenministerium wurden bislang 28 Polizisten bei Corona-Protesten verletzt. Lesen Sie auch: Polizei in MV beklagt zunehmende Aggression bei Corona-Protesten Demos in Rostock verboten Für Montag sind erneut landesweit Aktionen gegen die verhängten Corona-Maßnahmen angekündigt. Allerdings hat die Hansestadt Rostock die dort für den Abend angemeldete Demonstration verboten. Die Ordnungsbehörde reagierte damit auf die Erfahrungen aus den zurückliegenden Wochen. Teilnehmer hatten sich zum Großteil nicht an Auflagen gehalten. Zudem gab es körperliche Attacken gegen Polizeibeamte. „Feste Vereinbarungen, sich unkooperativ zu verhalten“ „Es ist für mich unverständlich, dass es in der Hansestadt Rostock jeden Montag zu Schwierigkeiten mit der Versammlungsleitung und einigen Teilnehmenden kommt“, machte Polizeipräsidentin Anja Hamann deutlich. Es falle schwer, hier das Bestreben nach einer friedlichen Demonstration zu erkennen, da es immer wieder zu Provokationen, Aggressionen und Konfrontationen gegenüber den Einsatzkräften komme. „Nach polizeilichen Erkenntnissen gibt es bereits im Vorfeld feste Vereinbarungen unter den Teilnehmenden, sich unkooperativ zu verhalten“, sagte Hamann. Auch interessant: Öffentliche Sicherheit gefährdet: Rostock verbietet Corona-Demo ...

