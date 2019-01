Leibniz-Institut für Ostseeforschung : Ostsee kann guten Umweltzustand trotz Klimawandel erreichen

Allerdings müssten dafür Vereinbarungen zum Umweltschutz auch umgesetzt werden.

von dpa

14. Januar 2019, 15:39 Uhr

Die Ostsee kann einer Untersuchung zufolge trotz des Klimawandels wieder in einen guten Umweltzustand versetzt werden - sofern die Überdüngung des Meeres konsequent bekämpft wird. Zu diesem Ergebnis kommt ein Modellvergleich, den ein internationales Team um den Warnemünder Ozeanographen Markus Meier vorgenommen hat, wie das Leibniz-Institut für Ostseeforschung (IOW) in Rostock mitteilte.

Überdüngung gilt als eines der größten Umweltprobleme des Meeres

Sie befördert giftige Algenblüten und fördert Sauerstoffmangel, so dass tote Zonen entstehen, in denen kein höheres Leben mehr möglich ist. Mit einem Aktionsplan haben sich die Ostseeanrainerstaaten verpflichtet, den Nährstoffeintrag zu verringern. Doch die Umsetzung verläuft laut IOW schleppend.

Die Forscher berechneten den Angaben zufolge 58 Simulationen, in die verschiedene Klimawandel-Szenarien des Weltklimarats einflossen. Es handelt sich laut IOW um den größten Modellvergleich, der je für die Ostsee vorgenommen wurde. Als Kontrolle dienten Messwerte von 1980 bis 2005. Je näher die Modellrechnungen für diese Zeitspanne an die realen Werte herankamen, als desto zuverlässiger wurden die Modelle bewertet, erklärte Meier. „Diese Ergebnisse werten wir auch hinsichtlich der Projektionen in die Zukunft als verlässlich.“

Das Ergebnis

Würde der Aktionsplan konsequent umgesetzt, könnten die Ziele trotz der sich erwärmenden Umwelt erreicht werden, es würde allerdings einige Jahrzehnte länger dauern. Umgekehrt drohe dagegen eine Verschärfung: „Wenn wir die Reduktionsziele nicht konsequent verfolgen, werden die Reaktionen auf den Klimawandel die Überdüngung und alle damit in Verbindung stehenden Umweltprobleme verschärfen“, warnte Meier. An der Studie waren den Angaben zufolge Forscher aus Deutschland, Schweden, Finnland, Russland und Portugal beteiligt.

Weiterlesen: Anstieg des Meeresspiegels bedroht Küsten in MV