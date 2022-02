Räuberische Erpressung : Überfall bei McDonalds in Neubrandenburg

Michael Gstettenbauer via www.imago-images.de

Michael Gstettenbauer via www.imago-images.de

Tatverdächtiger flieht mit vierstelligem Geldbetrag.

Neubrandenburg | Schreck in der Abendstunde. Der Einsatzleitstelle der Neubrandenburger Polizei wurde am Montag kurz vor 18 Uhr über den Notruf mitgeteilt, dass ein Mann ein McDonalds-Restaurant im Stadtteil Lindenberg überfallen habe. „Nach bisherigen Ermittlungsstand betrat die männliche Person den zu diesem Zeitpunkt von mehreren Gästen besuchten Gastraum, zog an d...

