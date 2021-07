Durchbruch bei Zulassungszahlen : Jeder dritte Neuwagen in MV fährt mit E-Motor

Im ersten Halbjahr 2021 wurden bereits 4905 neue Elektro- und Hybridfahrzeuge in Mecklenburg-Vorpommern zugelassen. Der Verkauf von Benzinern brach dagegen um 10 Prozent ein.

Schwerin | Ist das der Durchbruch zur umweltfreundlicheren E-Mobilität? Noch nie wurden so viele Autos mit Elektroantrieb in Mecklenburg-Vorpommern verkauft wie im ersten Halbjahr 2021. Wie das Kraftfahrzeugbundesamt (KBA) in Flensburg mitteilt, bekamen in den ersten sechs Monaten 4905 Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb eine Neuzulassung – 1315 reine E-Autos und...

