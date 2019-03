Unfall-Schwerpunkt : Generelles Tempo 80 auf Alleen?

Alleen sind eines der Markenzeichen Mecklenburg-Vorpommerns. Doch für manche Verkehrsteilnehmer sind sie gefährlich. Im vergangenen Jahr starben 26 Autofahrer bei Kollisionen mit Straßenbäumen.

von Joachim Mangler/dpa

28. März 2019, 18:00 Uhr

Der Unfallforscher Siegfried Brockmann hat sich für ein generelles Tempo 80 in Alleen ausgesprochen. Dies soll unabhängig davon gelten, ob dort Schutzplanken installiert sind oder nicht, sagte Brockmann am Donnerstag bei einer Fachtagung der Landesverkehrswacht Mecklenburg-Vorpommern in Rostock. «Auch eine Schutzplanke ist ein Hindernis.»

Sogar Tempo 70 möglich

Bei bestehenden Unfallschwerpunkten auf Alleen, etwa wegen kurviger Streckenführung, solle sogar Tempo 70 angeordnet werden. Brockmann ist Chef der Unfallforschung beim Gesamtverband der Versicherer mit Sitz in Berlin. In Mecklenburg-Vorpommern säumen Birken, Eichen, Linden, Rosskastanien, Buchen und Ahorn fast 4400 Kilometer Straßen des Landes.

2017 starben im Nordosten 26 Verkehrsteilnehmer nach Kollisionen mit Straßenbäumen, dies waren 55 Prozent aller auf Landstraßen Getöteten, wie Brockmann ausführte. «Das ist deutschlandweit der schlechteste Wert.» Seiner Ansicht nach könne sich keine Landesregierung damit abfinden. Neben dem Tempolimit gehörten zum notwendigen Programm Schutzplanken, die verhindern, dass die Autos gegen Bäume prallen.

Alleen, wo keine Autos fahren

Gleichzeitig müsse dafür gesorgt werden, dass dort, wo noch keine Bäume stehen, auch keine neuen gepflanzt werden. «Das sind die Toten von übermorgen, die wir dort produzieren.»

Das würde zwar bedeuten, dass bei einem durchschnittlichen Alter von 120 Jahren künftig Landstraßen mit Alleebäumen langsam verschwinden. Es gebe aber gute Chancen, dort Alleen anzulegen, wo keine Autos fahren. Rad- und Wirtschaftswege, die über Land geführt werden und oft mehrere Bundesländer verbinden, könnten sehr schön zu Alleen ausgebaut werden. «Da würde der Alleebaum seinen ursprünglichen Zweck erfüllen: Vor Regen und Sonne schützen», sagte Brockmann.