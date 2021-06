Mecklenburg-Vorpommern : Jetzt kommen die Touristen

Mecklenburg-Vorpommern verfügt über rund 450.000 Gästebetten. Die füllen sich langsam. Am Wochenende wird mit einem Ansturm gerechnet.

Rostock | Mit dem Ferienbeginn in Hamburg, Berlin und Brandenburg nähert sich die Tourismussaison in Mecklenburg-Vorpommern ihrem Höhepunkt. „Pünktlich dazu sind im Nordosten mit Wirkung von Freitag an weitere Kontaktbeschränkungen aufgehoben worden. Die Lockerungen tragen dazu bei, dass der ganze Urlaub für die Gäste einfacher wird“, sagte der Geschäftsführer ...

