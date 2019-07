Verdächtige Postsendung : Rathaus-Evakuierung in Greifswald: Briefabsender und Substanz weiter unklar

Das erklärten Sprecher von Polizei und Landkreis Vorpommern-Greifswald am Mittwoch. Das Schreiben war am Dienstag gegen Mittag im Rathaus angekommen, in Augenschein genommen, aber nicht geöffnet worden.

von Winfried Wagner/dpa

24. Juli 2019, 15:21 Uhr

Das Rathaus war für etwa zwei Stunden sicherheitshalber geräumt worden. Eine Mitarbeiterin hatte angegeben, dass sie etwas pulverartiges als Inhalt ertastet hatte. Der Brief war dann verschlossen zum Robert-Koch-Institut nach Berlin gebracht und die drei Angestellten, die mit dem Brief zu tun hatten, untersucht und nach Hause geschickt worden. Die Polizei hatte die Situation allerdings als «keine akute Gefahrenlage» eingeschätzt.

