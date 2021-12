29-jähriger entwischt in Neubrandenburg : Verfolgungsjagd auf gestohlenem Motorrad

Statt einer Verkehrskontrolle kam es am Sonntagabend in Neubrandenburg zu einer Verfolgungsjagd. Das Fahrzeug, auf dem der Mann vor den Beamten floh, war wohl gestohlen.

Neubrandenburg | Am Sonntagabend eskalierte eine Verkehrskontrolle in Neubrandenburg: Gegen 22 Uhr wollten Beamte einen Motorradfahrer an einer Tankstelle kontrollieren. Als dieser jedoch den Polizeiwagen erblickte ergriff er die Flucht und fuhr hinter das Tankstellengebäude. Dort fuhr er auf einem Gehweg zum nahen Garagenkomplex. Die Polizei setzte mehrere Streifenwa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.