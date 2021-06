Vermessung von Kap Arkona bis Müritz : Wird sich die Erdoberfläche Mecklenburg-Vorpommerns heben oder senken?

Vermessungstrupps nehmen noch bis Mitte Juli an 22 Messpunkten große Mengen an Daten auf.

Schwerin | Mecklenburg-Vorpommerns Erdoberfläche wird seit Montag neu vermessen. Wie das Landesamt für innere Verwaltung am Montag mitteilte, sind jetzt Vermessungstrupps unterwegs, die bis Mitte Juli an 22 Punkten große Mengen Daten aufnehmen. Diese nicht öffentlich sichtbaren Messpunkte liegen unter anderem am Kap Arkona, bei Schwerin, im Schlosspark Ludwigslu...

