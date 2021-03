Verzögerung wegen Wintereinbruch : Verteilung von kostenlosen FFP2-Masken in MV dauert an

Die Aktion sollte ursprünglich bereits vor einigen Tagen abgeschlossen sein.

Schwerin | Vier Millionen Masken seien bereits verteilt worden, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag in Schwerin. In der Hansestadt und im Landkreis Rostock fehlen Schwesig zufolge noch rund 30 Prozent der Haushalte. Die Ministerpräsidentin hatte vor einigen Wochen angekündigt, dass 5,2 Millionen FFP2-Masken an die Bevölkerung verteilt we...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.