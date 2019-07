Viel Arbeit, wenig Lohn : Nordost-Beschäftigte verdienen weiterhin am wenigsten

Fast 30 Jahre nach dem Mauerfall verdienen ostdeutsche Arbeitnehmer noch immer deutlich weniger als ihre westdeutschen Kollegen. Besonders wenig verdienen sie in Mecklenburg-Vorpommern.

von Sascha Meyer, Hannes Stepputat, dpa

06. Juli 2019, 08:56 Uhr

Beschäftigte im Nordosten verdienen auch 30 Jahre nach der Wende deutschlandweit am wenigsten und arbeiten dennoch mit am längsten. 1357 Stunden verbrachte jeder Arbeitnehmer in MV 2018 durchschnittlich bei der Arbeit. Nur in Thüringen und Sachsen-Anhalt waren es noch mehr, wie aus Daten der Statistischen Ämter von Bund und Ländern hervorgeht, die die Linke-Bundestagsfraktion ausgewertet hat. Der durchschnittliche Bruttoverdienst im Nordosten betrug demnach 28 520 Euro - so wenig, wie in keinem anderen Bundesland.

Spaltung am Arbeitsmarkt hält an

Linke-Sozialexpertin Sabine Zimmermann sagte der Deutschen Presse-Agentur, fast 30 Jahre nach der Wende halte die Spaltung am Arbeitsmarkt an. Von gleichwertigen Lebensverhältnissen könne nicht gesprochen werden. Es sei inakzeptabel, dass die Bundesregierung sich offensichtlich mit einem «Sonderarbeitsmarkt Ost» abgefunden habe. Wichtig für eine weitere Angleichung sei eine Stärkung der im Osten deutlich schwächeren Tarifbindung - besonders durch leichtere Regeln, Tarifverträge für allgemeinverbindlich für Branchen zu erklären. Die Linke fordert zudem eine Mindestlohn-Erhöhung auf 12 Euro die Stunde.

Hamburger verdienen am meisten

Am wenigsten Arbeitsstunden leisteten der Statistik zufolge die Beschäftigten im Saarland (1269), in Rheinland-Pfalz (1275) und Nordrhein-Westfalen (1276). Der bundesweite Schnitt liegt bei 1305 Stunden. Bei den Löhnen und Gehältern je Arbeitnehmer ist weiterhin Hamburg Spitze mit 41 785 Euro brutto im vergangenen Jahr. Es folgen Hessen (38 779 Euro) und Baden-Württemberg (37 818 Euro). Bundesweit waren es 35 229 Euro je Arbeitnehmer.

Weiterlesen: Arbeitslosigkeit auf niedrigsten Stand seit Wiedervereinigung

Als Hintergrund gelten vor allem strukturelle Unterschiede in Ost und West. So spielen in den alten Ländern Minijobs mit vergleichsweise wenigen Stunden eine größere Rolle. Dazu kommen Tarif-Unterschiede. Wochenarbeitszeiten von 40 Stunden hatten im Westen noch acht Prozent der Tarifbeschäftigten, im Osten aber 40 Prozent, wie eine Auswertung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung von 2017 ergab. Einfluss haben auch die Zahl der Feiertage und der Anteil von Voll- und Teilzeit.

Kaum Konzernzentralen im Osten

Wie hoch Verdienste regional ausfallen, kann auch davon abhängen, ob es Firmen mit gut bezahlten Jobs gibt. Nach wie vor fehlen im Osten Konzernzentralen mit besser bezahlten Positionen. Einfluss auf die Höhe des Gehalts hat zudem die Qualifikation von Arbeitnehmern. Über die Kaufkraft sagt die Höhe der Bruttolöhne allein noch nichts aus. Dies hängt von den Lebenshaltungskosten etwa für Miete und Essen ab, die sich regional ebenfalls unterscheiden - nicht nur zwischen Ost und West.

Die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland nimmt auch die Bundesregierung stärker in den Blick. An diesem Mittwoch wollen Innenminister Horst Seehofer (CSU), Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und Familienministerin Franziska Giffey (SPD) Ergebnisse einer dafür eingesetzten Kommission vorstellen.