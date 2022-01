Lotto, Eurojackpot und Co. : Tipper aus MV durften sich 2021 über mehrere Großgewinne freuen

Insgesamt 31 Mal hatten Spieler aus Mecklenburg-Vorpommern besonders viel Glück beim Lotto. Einige wurden sogar zu Millionären.

Rostock | Der Traum vom großen Geld war auch 2021 ungebrochen groß. Mehr als 124 Millionen Euro setzten Spieler aus Mecklenburg-Vorpommern in Lottoscheinen um. Das ist der zweithöchste Wert in den vergangenen 30 Jahren. Insgesamt 31 Gewinner, die mehr als 50.000 Euro einstrichen, gab es allein 2021. Rund die Hälfte der Einsätze wurde in die Lotterie „6 aus 4...

