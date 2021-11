Ahlbeck : Vier Verletzte und 10.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Ein 59-Jähriger übersah ein sich näherndes Auto und rammte es. Der Unfall sorgte auch für einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Ahlbeck.

Ahlbeck | Ein Unfall sorgte am Ende gleich für vier Krankenhausaufhalte. Als ein 59-Jähriger am Dienstagabend, 9. November, bei Ahlbeck von einem Supermarktparkplatz in die Swinemünder Chausse einbiegen wollte, übersah er dabei das Auto einer 19-Jährigen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und es kam zum Unfall. Beide Fahrer, sowie zwei Beifahrer im Auto der 19-J...

