Von Couch zu Couch : „Ganz einfach: DIZE ist VIZE auf deutsch!“ - Freitag exklusiv im Livestream

Der Schweriner Mario Fiebiger feierte weltweite Hits wie „Stars“ und „Glad you came“ und ist nach seinem Neustart als DIZE am Freitag exklusiv bei uns im Livestream

von Dirk Buchardt

10. Juni 2020, 17:00 Uhr

Heiligendamm | „We could be the stars out here tonight...“ – schon nach diesen ersten Songzeilen weiß jeder im Club oder auf dem Festival: Jetzt kommt VIZE! Und VIZE, das hieß bis November vergangenen Jahres auch unweigerlich Mario Fiebiger. Der Schweriner war das Gesicht des weltweit angesagten DJ-Projekts. Heute nennt er sich DIZE und wagt einen Neustart. Den Unterschied, den das „D“ ausmacht, erklärt Fiebiger so: „Ganz einfach: DIZE ist VIZE auf deutsch!“ Und davon können sich unsere Leser am Freitag ab 19 Uhr beim exklusiven Live-Set aus dem Deck Beach-Club in Heiligendamm selbst ein Bild machen.

„Ja, es ist so - w a r!“, bestätigt Mario hinsichtlich des VIZE-Ausstiegs. Dabei schlagen in seiner Brust spürbar zwei Herzen. „Das ist schon Wahnsinn – nach ,Glad you came’ stehst Du plötzlich über Deutschland hinaus im Rampenlicht, mit ,Stars’ zündete die nächste Raketen-Stufe. Plötzlich legst Du in Taipeh auf und Künstler wie Veranstalter aus der ganzen Welt fragen an. Die VIZE-Songs ziehen sich mittlerweile monatlich zehn Millionen Hörer rein!“

Da wächst das Team drumherum zwangsläufig, und damit natürlich die Verantwortung. Doch der athletische Mecklenburger ist auch Vater, hat eine neue Liebe und die Patchwork-Family ist kürzlich nach Bad Doberan gezogen... Jetset oder Familie? Die Entscheidung fällt schon schwer: „Mit 20 wäre das für mich keine Frage gewesen“, sagt Fiebiger. „So aber habe ich mich für den Ausstieg entschieden. Wir haben die Karten auf den Tisch gelegt und geschaut, was wir machen können.“ Klar war, dass er mit seinem langjährigen Partner Vitali Zestovskih – ebenfalls aus Wismar stammender Mecklenburger, aber inzwischen in Berlin sesshaft – weitermacht. Dessen je zwei Anfangsbuchstaben vom Vor- und Zunamen übrigens bilden den Namen VIZE. Dort übernahm inzwischen Johannes Vimalavong Marios DJ-Part.

„Erstmal fällt man natürlich in ein Loch.“ Doch schnell war die Lust wieder da, „ich hab gemerkt: Musik war und ist mein Leben - meine Erfüllung.“ Fiebiger stöberte und fand heraus, „dass es deutsche Dance-Musik zwar schon einmal gab, aber zuletzt doch ziemlich zum Erliegen kam. Ich wusste: Das machste mal!“ Nicht zu unterschätzender Vorteil dabei: Durch die Deutschsprachigkeit würden sich Touren eher im deutschsprachigen Raum bewegen und als Solo-Act wären Privates und Beruf deutlich besser vereinbar.





„Wenn ich nicht mehr weiss“ - die erste DIZE-Single verrät schnell, dass das neue Projekt wie schon das vorherige Slap House bedient – nur eben auf deutsch. „Die Sets in den Clubs werden sich aber doch auch an meinem eigenen Backround orientieren – also mehr in Richtung Techno House und Dance, eine Vermischung der Richtungen sozusagen.“ Mit Aurii fand Mario eine gute Songwriterin und Sängerin als Partnerin. „Das hat im Studio sofort super harmoniert und wir haben gesagt: Passt, machen wir!“ Mitte Mai erschien das Debüt-Stück, das bei Spotify steil auf dem Vormarsch ist. „Das braucht etwas Entwicklung, wir haben ja durch Corona aktuell keine Parties. Und: Auch ,Glad you came’ hat schließlich ein halbes Jahr gebraucht. Aber dann...!“ Natürlich wird das Erstlings-Werk auch morgen nicht fehlen.

Schon für Ende Juni übrigens kündigt DIZE weitere Songs an. „Die sind teilweise schon fertig. Als erstes kommt ein Remix-Paket für einen bekannten deutschen Dance-Act - bleibt neugierig!“

